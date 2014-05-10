5 مقرات جديدة لحملة السيسى بأسيوط

تم افتتاح 5 مقرات للجنة الشباب فى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بعدد من مراكز محافظة أسيوط وهى « أبوتيج، والفتح، وصدفا، وأسيوط الجديدة، بجانب المقر الرئيسي بمدينة أسيوط ».

وقال شوقى الغطريفى، مسئول لجنة الشباب بالحملة الرسمية للسيسى بأسيوط إنه جار فتح مقارآخرى في جميع مراكز وقرى المحافظة.

وذكرعقيل إسماعيل عقيل، عضو اللجنة أنه تم اليوم عقد لقاء مع عدد من ممثلي شباب القبائل العربية في أسيوط للاستماع إلى رؤيتهم، ضمن خطة اللقاءات التي سوف تعقدها الحملة بالقوى الشبابية المختلفة بالمحافظة خلال اﻷيام القليلة القادمة.