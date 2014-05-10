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دفاع فايد بـ”القرن”: أول شهيد سقط فى يناير كان من أفراد الشرطة

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دفاع فايد بـ”القرن”: أول شهيد سقط فى يناير كان من أفراد الشرطة دفاع فايد بـ”القرن”: أول شهيد سقط فى يناير كان من أفراد الشرطة

عدلي الفايد

طالب  دفاع المتهم عدلى فايد مساعد وزير الداخليه الاسبق لقطاع الامن العام فى مرافعته امام   محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي , فى قضية  محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة أعلاميا بـ ” محاكمة  القرن ” , ببراءة موكله من الاتهامات المسندة اليه حيث انه  اول شهيد سقط فى 25 يناير كان من افراد الشرطة فيما لم يصب اى متظاهر .. وأضاف انا المشير طنطاوى اكد ان القوات المسلحة تسلمت السلطة فى تمام الساعة 4 ظهرا يوم 28 يناير جمعة الغصب .
> ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

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