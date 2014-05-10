الدفاع يدفع بتناقض أقوال الشهود فى محاكمة بديع بـ” قطع طريق قليوب”

دفع الدفاع امام محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد لمرافعة الدفاعوالتى تنظر ، قضية محاكمة محمد بديع، المرشد العام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، و47 آخرين من قيادات الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازى وباسم عودة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قطع الطريق الزراعي بقليوب» والتي وقعت شهر يوليو 2013. ببطلان امر الاحالة وتناقض اقوال الشهود

كان المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب بمحافظة القليوبية».