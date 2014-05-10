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وزير الصحة يرسل لجنة لدراسة الوضع الصحى لمصابى التسمم بالبلينا بسوهاج‎

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وزير الصحة يرسل لجنة لدراسة الوضع الصحى لمصابى التسمم بالبلينا بسوهاج‎ وزير الصحة يرسل لجنة لدراسة الوضع الصحى لمصابى التسمم بالبلينا بسوهاج‎

وزير الصحة

وصلت، منذ قليل،  لمستشفى البلينا المركزى بمحافظة سوهاج لجنة مكبرة من إدارتى الطب الوقائى ومراقبة الاغذية بوزارة الصحة للوقوف على حقيقة الاوضاع فيما يخص إصابة أكثر من 40 طفل وسيدة بأعراض تسمم غذائى من أهالى قرية البورة بالبلينا .

كانت مستشفى البلينا المركزى قد استقبلت أمس وأول امس أكثر من 40طفل وسيدة من اهالى قرية البورة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج مصابين بحالة من الاعياء الشديد مع ارتفاع فى درجة الحرارة و قئ واسهال الامر الذى احدث حالة من القلق والرعب بين اهالى القرية من ناحية اخرى قامت ادارة البلينا الصحية بتشكيل لجنة لفحص سبب هذا التسمم و اخذ عينات عشوائية من مصادر المياة بالقرية لمعرفة سبب تسمم تلك الحالات .

ومن جانبها أرجعت التحريات الأولية سبب إصابة اكثر من 40 طفل وسيدة الى تناول المصابين حلوى وترمس من أحد الباعة الجائلين اثناء زيارتهم لمقام أحد أولياء الله الصالحين بالمنطقة الجبلية بقرية الغنمية غرب مدينة البلينا .

وكلف اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج مديريتى الصحة والتموين بعمل حملات مكثفة على الأماكن التى يتم فيها عرض السلع الغذائية بالقرب من المزارات والمقامات الدينية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاة من يتم ضبطه وبحوزته سلع غذائية غير صالحة .

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