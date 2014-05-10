ما هي أهم القطع في خزانة السيدة السعودية؟

تتمتع كل سيدة بذوق وستايل خاص بها، فهناك من تملك ذوقاً كلاسيكياً أنيقاً ونجد خزانتها مليئة بالفساتين السوداء القصيرة، وأخرى تتمتع بذوق عصري متجدد فتفاجئنا كل مرة بلوك مختلف وتصاميم عصرية، كذلك هناك من تبحث عن البساطة في كل إطلالة فنجدها دائماً بالجينز والقميص المريح.

ويختلف ذوق السيدة السعودية وأولويات الأناقة لديها عن غيرها من سيدات العالم، وفي الحقيقة أثار ذلك فضولنا، فوجهنا هذا السؤال لمتابعاتنا: ما هي القطع التي يجب توفرها في خزانة كل سيدة؟؟

- العباءة على رأس القائمة

تقول السيدة بسمة عبدالله: "إن العباءة من أهم القطع في خزانتها"، مشيرة إلى أنها لا تكتفي بعباءة واحدة إنما تمتلك العديد منها، فهناك ما ترتديه في السهرات وأخرى للجامعة وعباءة ثالثة للسوق وغيرها للسفر وهكذا، وأضافت: "على الرغم من تعدد العباءات في خزانتي إلا أنني لا أستغني عن العباءة السوداء البسيطة"، وتوافقها شقيقتها أروى الرأي قائلة: "في دوامي النهاري أعاني من حرارة الأجواء في مدينة جدة، لذلك العباءة السوداء بخامة خفيفة ومريحة هي من أولوياتي".

- الجينز الأزرق والليغينغ

الجينز الأزرق من أهم القطع في خزانة كل سيدة وبالتحديد السيدة السعودية، فهي تستفيد منه في إطلالاتها دائماً، وقد ذكرت مصممة الأزياء سجى اليوسف بأن الجينز الأزرق مع القميص المريح باللون الأبيض من أهم القطع في خزانتها.

بينما اختارت سارة مبارك الليغينغ كواحد من أهم القطع في خزانتها، حيث تقول: "لا أستغني عن الليغينغ سواء كان باللون الأسود أو بنقشات وطبعات مختلفة عندما أخرج مع طفلتي للتسوق أو لأي مكان، فأنا أبحث عن أكثر القطع المريحة وسهلة الارتداء لكي أرتديها تحت العباءة ولا تعيق حركتي، وبالنسبة لي الليغينغ مع القميص الخفيف من أكثر القطع المناسبة لهذه المواقف".

- الإطلالة الأنيقة

من ناحية أخرى تركز العديد من السيدات على القطع الأنيقة كالفساتين والتنانير الناعمة، فتشير نورة العتيبي إلى أن خزانتها لا تخلو أبداً من بالفساتين السوداء القصيرة، وتقول: "تناسب الفساتين السوداء القصيرة جميع المناسبات، فيمكنني أن أرتديها في الزيارات النهارية أو في السهرات وحفلات الزفاف، وأعتقد بأنني مهووسة بهذا النوع من الفساتين، إذ أملك أكثر من ٧ فساتين سوداء بقصات وتصاميم مختلفة".

وتوافقها صديقتها سارة الصالح بقولها: "يمكن أن ترتدي السيدة الفستان الأسود في كل مرة بطريقة مختلفة، وهذا ما يجعلها من القطع المهمة، وأعتقد بأن الفستان الأبيض القصير يماثلها في الأهمية كذلك".

بينما اختارت غادة محمد التنورة السوداء القصيرة باعتبارها من القطع السهلة في التنسيق، ويمكن ارتداؤها مع أي قميص بأي لون كان.

- الإكسسوارات

لا تكتمل أناقة إطلالتك بدون الإكسسوار المناسب، وتمثل الإكسسوارات عموماً أهمية كبيرة لدى إلهام الخيل، إذ تقول: "أمتلك من الإكسسوارات ضعف ما أملكه من الملابس، وأعتقد بأن الإكسسوار يغير الإطلالة كلياً، وهذا يعطيني فرصة لأرتدي نفس الملابس في كل مرة بطريقة مختلفة بدون أن تبدو مكررة".

أما مريم القحطاني فتختار المجوهرات تحديداً كأهم القطع في خزانتها، وتقول: "يمكن لعقد بارز أو أقراط جذابة أن تجعل القميص الأبيض يبدو في غاية الأناقة والجمال، وهذا ما أعشقه في المجوهرات، إذ يؤثر بريقها على نفسيتي، وأشعر بأنني في كامل أناقتي مهما كانت ملابسي بسيطة".

أما سارة البشير فتعتقد بأن أهم الإكسسوارات هي الحقيبة والنظارة الشمسية وتقول “ إعتدت على أحمل جميع مستلزماتي اليومية في حقيبة يدي لذلك أنا بحاجة لحقيبة كبيرة و ذات تصميم عملي أنيق ، كما أن النظارة الشمسية مهمة في الأيام المشمسة” ومن ناحية أخرى تحرص فوزية الخالدي على إختيار الأحذية المريحة بالتحديد لأيام الدوام وللسهرات كذلك وتقول “ يوجد العديد من الأحذية المسطحة ذات التصميم الجميل التي تناسب السهرات وتوفر لي الراحة بالإضافة للمظهر الجميل في وقت واحد “

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