من النجمة التي تستحقّ لقب "أيقونة الموضة"؟

تحرص النجمات بشكل دائم على الظهور بأجمل وأبهى الإطلالات، ويتنافسن فيما بينهنّ على لقب الأكثر الأناقة، ونراهن دائماً متابعات لآخر صيحات الموضة، حيث يعملن على اختيار أحدث التصاميم من كبريات دور الأزياء العالمية، بما يتناسب مع أسلوب كلٍّ منهنّ الخاص، الذي يميّزها عن غيرها. فأيّ نجمة من هؤلاء النجمات العالميات والمحليّات تستحقّ لقب "أيقونة الموضة"؟

ميريام فارس: تمتلك ميريام أسلوباً أقرب إلى الاستعراضي في خياراتها للأزياء. وهي تختار في أغلب الأحيان الملابس الملوّنة والمبهرجة في حفلاتها الغنائية، بينما تعتمد أسلوباً أكثر بساطة وعمليّة في حياتها اليومية.

Blake Lively: نالت شهرتها في عالم الأناقة، بعد تأديتها دوراً في المسلسل الشهير Gossip Girl، حيث كانت ترتدي أجمل الملابس في التصوير، وخارج التصوير أيضاً. تعدّ من أكثر النساء أناقة في العالم.

هيفا وهبي: لا شكّ في أنّها استطاعت أن تحظى بمكانة مهمّة في عالم الأزياء، بعد أن استقطبت اهتمام مصمّمي الأزياء العالميين كما المحليين، بفضل تفرّد أسلوبها، وحسن اختيارها لملابسها، لا سيّما في المناسبات الهامّة.

Riahnna: تُعدّ إحدى أهمّ أيقونات الموضة في زمننا الحالي، بسبب أسلوبها الجريء والمتمرّد واختياراتها التي تجمع بين القوة والأنوثة والأناقة.

سيرين عبد النور: تمتلك أسلوباً أنيقاً وأنثوياً. وقد لفتت أناقتها الأنظار، بعد إطلالاتها الجميلة في مسلسل "روبي". بعده، أصبحت سيرين مثالاً يُحتذى في الأناقة.

Jennifer Lopez: غنيّة عن التعريف، لا سيّما في ما يتعلّق بأناقتها، إذ باتت معروفة باختياراتها المميّزة التي تُبرز منحنيات جسمها بطريقة جميلة وجذابة وغير مبتذلة.

مايا دياب: لمايا دياب أسلوب جريء ومختلف. ومنذ اليوم الأول الذي اشتهرت فيه، رسمت هذه الفنانة لنفسها خطاً في الأزياء، لا يُشبه سواه، والذي نستطيع أن نصفه بالمتمرّد.

Olivia Palermo: إحدى أهمّ مدوّنات الموضة في العالم. اكتسبت شهرتها من أناقتها وقدرتها على تنسيق الملابس وابتكار أساليب موضة جديدة.

أمل بوشوشة: تمتلك أمل ثقة عالية بنفسها وبقوامها الأنثويّ، وتعرف تماماً كيف تختار الملابس التي تُناسب منحنيات جسمها وتجعلها تبدو بأجمل إطلالة.

Beyonce: ما تلبث أن ترتدي Beyonce تصميماً ما حتى تُسارع النساء إلى اقتناء نفس التصميم، بسبب حضورها الطاغي كإحدى أيقونات الموضة الأكثر عصريّة وتميّزاً.

شيرين عبد الوهاب: لاحظنا منذ فترة النقلة النوعية التي حصلت في أسلوب شيرين، حيث أصبحت تختار أجمل التصاميم من أهمّ دور الأزياء العالمية، وهو ما حجز لها مكاناً بين الأكثر أناقة من النجمات العرب.

Cara Delevingne: عارضة الأزياء الأكثر شهرة في وقتنا الحالي. تتمتع بأسلوب مميّز في الأزياء، إذ تجمع ما بين الإطلالات الذكوريّة القويّة والأنثوية الناعمة. ابتكرت موضة خاصّة بها تعشقها الكثيرات من النساء حول العالم.

نانسي عجرم: تعتبر نانسي عجرم مثالاً أعلى في الأناقة بالنسبة إلى الكثيرات من النساء والشابات على وجه الخصوص، بسبب أسلوبها الهادئ واختياراتها المميّزة والجميلة في الأزياء.

Jessica Alba: لديها أسلوب رائع في تنسيق ملابسها اليوميّة كما الرسمية، وكثيراً ما نراها تجمع بين أكثر من أسلوب في نفس الإطلالة؛ وهذا أكثر ما يُميّزها.

هبة نور: استطاعت الممثلة هبة نور بإطلالاتها المميّزة، خلال الفترة الأخيرة، أن تكسب إعجاب الناس بذوقها واختياراتها في الأزياء.

Lupita Nyongo: ظهرت حديثاً على الساحة الفنية. وبعد حضورها حفل الأوسكار بالفستان الأزرق، من دار Prada، أصبحت Lupita محط إعجاب كبريات دور الأزياء العالمية ومختصّي الموضة.

استعرضنا لك أبرز النجمات اللواتي يتمتّعن بإطلالات وأذواق لافتة، فمن برأيك التي تستحق أن تكون "أيقونة الموضة"؟ صوّتي لها.

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