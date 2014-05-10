3 وزراء فى الحفل السنوي لـ”أصدقاء المتحف القبطي”

طالب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، أن تكون زيارة المناطق الاسلامية والقبطية جزء أساسي من البرامج التعليمية الدراسية في مادة التاريخ المصري خلال المرحلة القادمة في كل مؤسسات التعليم لتأكيد الهوية المصرية وتعميق الصفحات البناءة في مصر وهذا التاريخ في وجدان الشباب والطلبة وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي أوشكت علي الانتهاء منها.

وتابع : “نحن نحتاج أن يكون الشباب علي درجة عالية من اليقظة في اللحظة الحرجة التي يتعرض لها الوطن ، فهذا وطن الشباب الذي يستحق أن يدافعون عنه وعن المناطق السياحية والأثرية”.

وأشار إلي أن أهم رسالة توجه للعالم الآن هو وجود سفراء أمريكا وأوروبا في حالة من البهجة والسعادة وهم يزورون المتحف القبطي، الذي شكل حقبة تاريخية وتراكم حضارة سبعة آلاف سنة ، ويقع في مكان فريد في العالم.

جاء ذلك اثناء حضور وزير الثقافة الحفل السنوي الذي تقيمه حمعية أصدقاء المتحف القبطي برئاسة يسري اكليمندوس بحديقة المتحف القبطي ، بحضور منير فخري عبد النور وزير الاستثمار والتجارة والصناعة ، والدكتوره ليلي اسكندر وزيرة البيئة ، والدكتور بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة سابقا ، اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة الأسبق ، والدكتوره مني مكرم عبيد ، الفنان فريد فاضل ، هدي أبو سيف عضو جمعية أصدقاء المتحف القبطي ، والدكتور هاني سري الدين ، الي جانب العديد من السفراء منهم سفير أمريكا ، المجر ، انجلترا ، اليونان ، أسبانيا ، الهند ، وغيرهم ، بالاضافة الي العديد من الاعلاميين والصحفيين .