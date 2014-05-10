مقدمة البرامج شيري شيبرد تنفصل عن زوجها

كشفت وثائق خاصّة بالمحكمة العليا في لوس أنجلوس أنّ الممثلة الأمريكية الكوميدية Sherri Shepherd وزوجها Lamar Sally قد انفصلا في الثاني من أيار/ مايو الحالي.

وورد أيضاً في الوثائق أنّ Shepherd، وهي وجه تلفزيوني معروف جداً على قناة "ABC"، تنتظر وزوجها قدوم مولودهما في 28 تموز/يوليو المقبل، مع مطالبتها بحق الحضانة الكاملة للمولود المنتظر.

أما Sally فطالب من جهته بحق الحضانة الكاملة منذ لحظة ولادة الطفل، وقدّم طلباً لمنع والدته من التّعاطي معه، ولجعل زيارتها له حين الضرورة فقط، ولأسباب وجيهة.

كما طالب الزّوج بأنّ تتكفل شيري بكلّ نفاقات محاميه الخاصّ بالقضية، مشيراً إلى أنّه تمّت إضافة بعض البنود إلى عقد الزواج الذي وُقّع بينه وبين Shepherd، عن طريق الاحتيال.

يُذكر أنّ Sepherd تزوّجت Sally في عام 2011، وكانت قد تزوّجت سابقاً وانفصلت عن زوجها الأول Jeff Tarpley في عام 2010، بعد 9 أعوام من الزواج، ولديها ابن يدعى Jeffrey ويبلغ من العمر 8 أعوام.

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