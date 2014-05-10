كرويف: أتليتكو الأحق بالليجا.. وإدارة برشلونة لا تفهم في كرة القدم

برشلونة، (إفي): اعترف الأسطورة الهولندي يوهان كرويف أن فريق أتلتيكو مدريد هو الأحق بالتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم وليس برشلونة.

وقال كرويف، أحد رموز البرسا لاعبا ومدربا، في تصريحات صحفية "أتلتيكو هو الجدير بالليجا، إن لم يفز بها فقد قدم موسما استثنائيا على كل حال".

وعاد كرويف لينتقد مجددا إدارة النادي الكتالوني الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، مبينا "القرارات يتخذها في النادي أشخاص لا يفهمون في كرة القدم".

كما شدد على أن الغريم ريال مدريد "لا يمكنه تحقيق ثلاثية هذا الموسم"، من وجهة نظره.

ويحتاج برشلونة للفوز في المباراتين المتبقيتين في الليجا امام إلتشي خارج ملعبه، وامام المتصدر أتلتيكو في كامب نو من أجل الاحتفاظ بلقب الليجا، بينما يكفي الاخير التعادل مرتين متتاليتين امام مالاجا وبرشلونة لضمان التتويج.