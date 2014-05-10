بالصور.. محلب يلتقي الجالية المصرية بغينيا الاستوائية في ختام زيارته لها

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقاءً مع أعضاء الجالية المصرية بدولة غينيا الاستوائية فى ختام الزيارة التى يقوم بها إلى جمهورية غينيا الاستوائية، وخلال اللقاء تطرق رئيس الوزراء إلى تطورات الأوضاع فى مصر ، كما شرح لأعضاء الجالية خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وجهودها لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.

واستمع رئيس الوزراء إلى مقترحات ومطالب الجالية المصرية ، وكان أهم تلك المقترحات تشغيل خط لمصر للطيران من القاهرة إلى مالابو، وإيفاد قافلة دعوية من الأزهر الشريف للتعريف بسماحة الإسلام، وبناء سفارة مصرية فى غينيا الاستوائية على الأرض المخصصة لهذا الغرض. وقد وعد رئيس الوزراء بدراسة تلك المقترحات وتنفيذها وفقاً للإمكانيات المتاحة فى أقرب وقت ممكن.