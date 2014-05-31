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بيان أدانة وأستنكار شديدين صادر عن حزب نصر بلادى في أستشهاد على رفعت فقيد شباب أبوتيج

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بيان أدانة وأستنكار شديدين صادر عن حزب نصر بلادى في أستشهاد على رفعت فقيد شباب أبوتيج بيان أدانة وأستنكار شديدين صادر عن حزب نصر بلادى في أستشهاد على رفعت فقيد شباب أبوتيج

القاهرة : وليد سلام

أدانت الأمانة العامة لحزب نصر بلادى وبأشد العبارات والألفاظ جريمة القتل والبلطجة الجبانة والآثمة  التي  أودت بحياة الشاب على رفعت بأبوتيج ، في فعل بشع ومنحط يتعارض مع قيم وأعراف وتقاليد الشعب المصرى وقال  أمين حزب نصر بلادى بأسيوط  في بيان الأدانة والأستنكار الصادر عن أمانته العامة أن الشهيد على رفعت  قامة شبابية وتوافقية رفيعة تميزت بدماثة الخلق والطباع كان له – رحمه الله – دور كبير ومسئول ومساهمات ملموسة ومؤثرة في مسيرة الثوار بمدينة أبوتيج مضيفا " لقد شكل برحيله اليوم خسارة كبيرة لأهله  ومدينته  عموما وأعربت الامانة العامة عن اسفها الشديد لأستمرار مثل هذه الحوادث الاجرامية الغادرة والجبانة التي لا تزال تفتك بشباب الوطن ، و التي تغذيها وتقف وراءها قوى ظلامية حاقدة ومتخلفة ومنتقمة زادت تماديا وسطوة في ظل غياب دور وأجهزتها الامنية المختصة عن القيام بواجبها ومسئوليتها التي يفرضها عليها الدستور والقانون.
وتوجهت الامانة العامة للحزب  الى السيد رئيس الوزراء المهندس أبر اهيم محلب  للمطالبة  بضرورة وضع حدا لهذا التدهور الامني مطالبا اياه باحداث تغييرات عاجلة حاسمة لمن ثبت فشلهم في أداء مهامهم .. كما دعت الامانة العامة الى سرعة التحقيق في الحادثة وكشف كافة خيوطها ، والأسراع في تعقب مساعدى آلة الاجرام وضبطها لتنال جزائها العادل.
وتوجهت الامانة العامة لحزب نصر بلادى بتعازيها الخالصة  لأسرة الشهيد  على رفعت وكافة أصدقائه ومحبيه سائلة المولى العلي القدير ان يتقبله بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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