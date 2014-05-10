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صينية خضار مشكّلة لمائدة الغداء

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صينية خضار مشكّلة لمائدة الغداء صينية خضار مشكّلة لمائدة الغداء

السبت 10-05-2014 14:54

المقادير:
- 50 غراماً من البطاطس
-30 غراماً من الجزر
-20 غراماً من الفلفل الأخضر
-20 غراماً من الفلفل الأصفر
-20 غراماً من الفلفل الأحمر
-60 غراماً من الفطر
- 30 غراماً من الباذنجان
- 20 غراماً من الذرة
-20 غراماً من الكوسى
-15 غراماً من البصل الأخضر
-3 غرامات من اكليل الجبل
-3 غرامات من الصعتر البري
-50 غراماً من الكريما الطازجة
-100 غرام من البندورة المطبوخة
-25 غراماً من زيت الزيتون

طريقة التحضير:
1 -تقطّع الخضر (البطاطس والجزر والفلفل بألوانه والفطر والباذنجان والذرة والكوسى) إلى قطع كبيرة. توزّع الخضر على عود من الخشب، وتشوى حتى تنضج.
2- لإعداد الصلصة: يقطّع البصل الأخضر واكليل الجبل ويورق الصعتر، وتقلى هذه المكوّنات مع زيت الزيتون، ثم تضاف الكريما الطازجة إليها وتبقى على النار لمدّة 3 دقائق. ثم توضع البندورة المطبوخة مسبقاً عليها.
3- توضع الصلصة في طبق التقديم، يعلوها شيش الخضر المشوية.
(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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