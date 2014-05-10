صينية خضار مشكّلة لمائدة الغداء

المقادير:

- 50 غراماً من البطاطس

-30 غراماً من الجزر

-20 غراماً من الفلفل الأخضر

-20 غراماً من الفلفل الأصفر

-20 غراماً من الفلفل الأحمر

-60 غراماً من الفطر

- 30 غراماً من الباذنجان

- 20 غراماً من الذرة

-20 غراماً من الكوسى

-15 غراماً من البصل الأخضر

-3 غرامات من اكليل الجبل

-3 غرامات من الصعتر البري

-50 غراماً من الكريما الطازجة

-100 غرام من البندورة المطبوخة

-25 غراماً من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1 -تقطّع الخضر (البطاطس والجزر والفلفل بألوانه والفطر والباذنجان والذرة والكوسى) إلى قطع كبيرة. توزّع الخضر على عود من الخشب، وتشوى حتى تنضج.

2- لإعداد الصلصة: يقطّع البصل الأخضر واكليل الجبل ويورق الصعتر، وتقلى هذه المكوّنات مع زيت الزيتون، ثم تضاف الكريما الطازجة إليها وتبقى على النار لمدّة 3 دقائق. ثم توضع البندورة المطبوخة مسبقاً عليها.

3- توضع الصلصة في طبق التقديم، يعلوها شيش الخضر المشوية.

(هذه المقادير تكفي لشخص واحد).

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