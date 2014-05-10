نجل سيميوني: أبي يغير خريطة كرة القدم

مدريد، (إفي): أكد جيوفاني سيميوني مهاجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني أن والده مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني يغير خريطة كرة القدم.

وقال جيوفاني في تصريحات صحفية اليوم "أبي يغير كرة القدم، يغير فكر كل مدرب ولاعب وفريق، إنني فخور به، يتبع أسلوب مباراة بمباراة أو نهائي بنهائي وأنا متفق معه".

وأضاف سيميوني الصغير "هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون والدي، جسدي يقشعر أنا وإخوتي حين نشاهد هتاف الجمهور له، نحن نهتف له ايضا في المنزل".

واعترف جيوفاني بأن مسيرته الرياضية شهدت صعوبات في البداية بسبب اقتران اسمه باسم والده، لكنه سعى لإثبات ذاته وإظهار قدراته داخل الملعب.

وعن مثله الأعلى في مركز رأس الحربة، اختار الثلاثي البرازيلي رونالدو والهولندي رود فان نيستلروي والكولومبي راداميل فالكاو، والاخير دربه والده في ريفر بليت وأتلتيكو مدريد.

ويسعى سيميوني الأب للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم وكسر احتكار برشلونة وريال مدريد للبطولة لأول مرة منذ 10 اعوام، كما وصل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 40 عاما، حيث سيلاقي الريال في نهائي لشبونة.

وفي الموسمين الماضيين توج سيميوني مع أتلتيكو بدوري أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الملك.