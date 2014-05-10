رادار أرسنال - رغبة في دييجو وصراع على مارتينيز

موسم سادس عشر على التوالي في دوري الأبطال بحلم اللقب الأول، ومحاولة لإستعادة تاج الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ عام 2004.. طموحات أرسنال في الموسم الجديد.

وبحلم تحقيق هذه الطموحات بدأ الفرنسي أرسين فينجر الذي يقود سفينة المدفعجية منذ عام 1996 عملية البحث عن دعائم جديدة للفريق اللندني.

أول المطلوبين في أرسنال هو البرازيلي دييجو ريباس لاعب أتليتيكو مدريد الحالي، والذي يرى فينجر أنه اللاعب القادر على قيادة وسط ملعب المدفعجية إى جوار مسعود أوزيل وجاك ويلشير.

دييجو (29 عاما) انضم لأتليتيكو مدريد في يناير الماضي بتعاقد ينتهي مع نهاية الموسم، وبالرغم من عدم مشاركته أساسياً في أغلب المباريات إلا أنه لعب دوراً في حملة أتليتيكو الناجحة حتى الآن والتي يتصدر فيها الدوري الإسباني وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا. وسبق لدييجو اللعب لأندية سانتوس البرازيلي وبورتو البرتغالي وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين ويوفنتوس الإيطالي.

أرسنال يرغب أيضاً في ضم الإسباني خافي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني والذي لا يشارك بإنتظام في تشكيلة بيب جوارديولا وأبدى رغبته في ترك الفريق البافاري بنهاية الموسم. لكن رغبة أرسنال تصطدم بإصرار برشلونة على التعاقد مع مارتينيز (25 عاماً) حيث يرصد الفريق الكتالوني ما يعادل 30 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب فيما تشير التقارير لإستعداد أرسنال لدفع مبلغ 20 مليون جنيه استرليني فقط. وكان بايرن قد ضم مارتينيز من أتلتيك بلباو قبل عامين مقابل دفع الشرط الجزائي في تعاقده والبالغ 40 مليون يورو وقتها.