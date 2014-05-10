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تقارير - ليفربول تقدم بعرض لضم صانع ألعاب ساوثمبتون

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تقارير - ليفربول تقدم بعرض لضم صانع ألعاب ساوثمبتون تقارير - ليفربول تقدم بعرض لضم صانع ألعاب ساوثمبتون

أ ش أ/ ذكرت صحيفة صن البريطانية اليوم الجمعة أن نادي ليفربول لكرة القدم تقدم بعرض قيمته 20 مليون جنيه إسترليني لضم أدم لالانا نجم خط وسط نادى ساوثامبتون.

ويعد بريندن رودجرز المدير الفني للريدز من أشد المعجبين باللاعب الإنجليزي الذي يكمل 25 عاما غدا ويعتبره إضافة قوية لخط وسط الفريق خاصة مع عودته للمشاركة في دوري الأبطال في الموسم القادم.

ومع ذلك لن تكون مهمة ليفربول سهلة فى ضم اللاعب في ظل ما يتردد من سعى نادى مانشستر يونايتد لضمه في إطار عملية اعادة هيكلة الفريق بعد الموسم الكارثي الذى شهده الفريق تحت قيادة الاسكتلندي ديفيد مويس الذى تمت اقالته في الشهر الماضي.

ويبدو نادى مانشستر يونايتد مستعدا لفتح خزائنه لتدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية مع قدوم المدير الفني الجديد الهولندي لويس فان جال الذي من المنتظر الإعلان عن التعاقد معه رسميا في الفترة المقبلة .

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