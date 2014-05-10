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«حملة السيسي» تنفي ما نسب لها عن عدم طرح المشير برنامجه الانتخابي

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قال أحمد كامل، مدير الحملة الإعلامية للمشير ، لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، في عدد السبت، إن «الحملة تلمس النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية، وما زلنا نملك الكثير لنقدمه»، نافيا ما نسب له بشأن عدم طرح المشير برنامجه الانتخابي.

وتابع «كامل» قائلا إن «تصريحاتي فهمت خطأ.. وعلى أية حال فالمشير بدأ بالفعل طرح برنامجه الانتخابي عبر لقاءاته وحواراته، وهناك من توقع ألا يظهر المشير إلا مرات معدودة، لكنه ظهر خلال الأسبوع الماضي 4 مرات، لذلك أرجو أن يكف الناس عن التوقعات غير الدقيقة، فهناك خطة مدروسة نعمل بمقتضاها».

وعما إذا كان المشير سيعقد مؤتمرات جماهيرية خلال الفترة المقبلة، أوضح «كامل»: «هناك لقاءات جماهيرية عقدت بالفعل ولا يزال هناك مؤتمرات أخرى، لكن لن نتحدث عنها الآن، لا عن طبيعتها ولا موعدها».

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