55 شركة في ملتقى التوظيف بالمنيا بإشراف منظمة العمل الدولية اليوم

يعقد بالصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي، السبت، ملتقى للتوظيف ينظمه مشروع وظائف لائقة للشباب، بإشراف منظمة العمل الدولية، والذي يهدف لتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري والأهلي.

ومن المقرر أن يتم عرض الوظائف المتاحة للشباب المتواجدين من خلال 55 شركة ومنشأة بالقطاع الخاص والاستثماري والأهلي داخل المحافظة وخارجها، وذلك فى حضور مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا ومسؤولي ومنسقي المشروع.

وقال صلاح العربي، مؤسس حركة مواطنون ضد البطالة، إن الملتقى سيتم عقده بمحافظة المنيا، لأنها تحتل أعلى نسب البطالة على مستوى الجمهورية إذ تبلغ نسبة البطالة فيها 81.6% من إجمالي القوة العاملة، وتحتل المرتبة العشرين وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عام 2008.

وأوضح أن المحافظة بها عدد قليل جدا من المصانع الخاصة إضافة إلى عدد أقل من المصانع الحكومية.