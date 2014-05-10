ضبط 6 قطع سلاح ناري بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 6 قطع سلاح خلال حملة امنية بيانها كالتالي

> 1- قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز جرجا مدعومه بمجموعات قتاليه من قوات الأمن بسوهاج لاستهداف أحدى البؤر الاجرامية دائرة مركز جرجا 00 وقد اسفرت المأموريه عن ضبط جمال محمود محمد السيد وشهرته جمال ابو الطيط سن 40 عامل عادى ومقيم قرية المحاسنه – دائرة مركز جرجا وبحوزته[ بندقيه اليه عيار 7.62×39 بالخزينه الخاصه بها ذات دبشك ينطوى وينفرد تحمل ارقام 1087 على جسم السلاح من الجانب الأيسر+ عدد " 6 " طلقات من ذات العيار+ عدد " 2 " فرد روسى محلى الصنع + عدد " 3 " فرد خرطوش محلى الصنع + عدد " 5 " طلقات خرطوش .

> عيار 16 + عدد " 8 " طلقات خرطوش عيار 12 + عدد " 108 " قطعة حشيش صغيرة الحجم + عدد " 9 " قطعة حشيش متوسطة الحجم + عدد " 12 " قطعة حشيش كبيرة الحجم يزنوا جميعهم حوالى ( 500 ) جرام + عدد " 17 " شريط تامول المخدر + عدد" 8 " شريط ترامادول المخدر + عدد " 9 " اقراص ترامادول المخدر + عدد " 8 " اقراص تامول المخدر + عدد " 1 " كرتونه بيرا ستلا تحتوى على عدد " 24 " علبة بيرا سقاره + سلاح ابيض عباره عن مطواه قرن غزال تليفون محمول الخاص به + مبلغ مالى وقدره 3710جنيه مصرى .

بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الابيض بقصد تقطيع المواد المخدره والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع يشار الى ان المتهم سبق اتهامه فى القضايا الاتية :-

1- القضية رقم 6474 جنح مركز جرجا لسنة 2000 [ قتل خطأ ] 4- القضية رقم 3730 اداري مركز جرجا لسنة 2006 [ سب وشتم ] 2- القضية رقم 8743 جنح مركز جرجا لسنة 2005 [ ضرب ] 0 5 – القضية رقم 2264 جنح مركز جرجا لسنة 2007 [ضرب] 3- القضية رقم 381 جنح مركز جرجا لسنة 2009 [ضرب] 0 6- القضية رقم 2084 جنح مركز جرجا لسنة 2009 [ضرب]

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1289 ادارى مركز جرجا لسنة 2014م