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بالصور ..ضبط مطلوبين علي ذمة قضايا بحيازتهم كيلوونصف بانجو واقراص مخدرة بسوهاج‎

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تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط مطلوبين علي ذمة قضايا بحيازتهم كيلو ونصف بانجو واقراص مخدرة حيث اثناء قيام الملازم أول  كريم عبد الغني الخولي – ضابط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر  والقوة المرافقة بالمرور تحت أشراف النقيب هيثم خلف رئيس مباحث قسم الكوثر لتفقد الحالة الأمنية علي الطريق الصحراوي ” سوهاج / البحر الأحمر ” تمكن من ضبط كلاً من :-
> 1- ياسر أحمد محمد خليل سن 23 عاطل – ويقيم بناحية الصوامعه شرق – دائرة مركز أخميم أثناء قيادته دراجة
> بخارية ” بدون لوحات معدنية ” وبحيازته عدد ” 58 ” قرص تامول المخدر ومبلغ ” 80″ جنيه

بالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي القضيتين رقمي :-
> - 204 جنايات قسم الكوثر لسنة 2014 كلي رقم 39 لسنة 2014 جنوب سوهاج [ سرقة بالإكراه ] غيابياً بالسجن المؤبد
> - 5794 جنح مركز أخميم لسنة 2013 حصر رقم 94 لسنة 2014 [ تبديد ] غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه

2- علام عبد الجواد علام عبد الجواد سن 28 عاطل – ويقيم بذات الناحية أثناء قيادته دراجة بخارية ” بدون لوحات معدنية ” وبحيازته كيس بلاستيك بداخله كمية من نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي كيلو و “500″ جرام
> و بالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي القضية رقم 10345 جنح مركز أخميم لسنة 2012 حصر رقم 894 لسنة 2013 [ تبديد ] غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه

بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهما الإجرامي

IMG-20140509-WA0013تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 238 ، 239 إداري قسم الكوثر لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف

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