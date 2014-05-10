بالصور ..ضبط مطلوبين علي ذمة قضايا بحيازتهم كيلوونصف بانجو واقراص مخدرة بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط مطلوبين علي ذمة قضايا بحيازتهم كيلو ونصف بانجو واقراص مخدرة حيث اثناء قيام الملازم أول كريم عبد الغني الخولي – ضابط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر والقوة المرافقة بالمرور تحت أشراف النقيب هيثم خلف رئيس مباحث قسم الكوثر لتفقد الحالة الأمنية علي الطريق الصحراوي ” سوهاج / البحر الأحمر ” تمكن من ضبط كلاً من :-

> 1- ياسر أحمد محمد خليل سن 23 عاطل – ويقيم بناحية الصوامعه شرق – دائرة مركز أخميم أثناء قيادته دراجة

> بخارية ” بدون لوحات معدنية ” وبحيازته عدد ” 58 ” قرص تامول المخدر ومبلغ ” 80″ جنيه

بالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي القضيتين رقمي :-

> - 204 جنايات قسم الكوثر لسنة 2014 كلي رقم 39 لسنة 2014 جنوب سوهاج [ سرقة بالإكراه ] غيابياً بالسجن المؤبد

> - 5794 جنح مركز أخميم لسنة 2013 حصر رقم 94 لسنة 2014 [ تبديد ] غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه

2- علام عبد الجواد علام عبد الجواد سن 28 عاطل – ويقيم بذات الناحية أثناء قيادته دراجة بخارية ” بدون لوحات معدنية ” وبحيازته كيس بلاستيك بداخله كمية من نبات أخضر عشبي جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي كيلو و “500″ جرام

> و بالكشف عن المتهم المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي القضية رقم 10345 جنح مركز أخميم لسنة 2012 حصر رقم 894 لسنة 2013 [ تبديد ] غيابياً بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه

بمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لأبعاد نشاطهما الإجرامي

تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 238 ، 239 إداري قسم الكوثر لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف