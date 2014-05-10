التنظيمات الإرهابية تستهدف السعودية كونها العمق الاستراتيجي لدول الخليج

قال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني: إن استهداف أمن دول الخليج سوف يستمر من خلال التنظيمات الإرهابية أو غيرها من الدول الإقليمية مشيرا في تصريح ل"الرياض" أن الحل الأمني الوحيد لدول الخليج لمواجهة هذه المخططات هو بالاتحاد وأن تنشئ الاتحاد الخليجي الكفيل بردع أي أطماع خارجية وتنفيذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأضاف بأن رؤية الملك عبدالله الثاقبة قبل سنوات عندما أطلق مبادرته بالتحول من مجلس إلى اتحاد تثبت الأيام مدى الحكمة التي تحملها وما الاستهداف الأمني الأخير للمملكة من تنظيم "داعش" الذي أحبطته القوات الأمنية السعودية بجدارة إلا دليل جلي على المخططات التي تحاك على أمننا وكياننا.

وأفاد بأن التنظيمات الإرهابية ليست موجهة ضد المملكة العربية السعودية بالتحديد فهي تنظيمات تستهدف دول الخليج بل والدول العربية بأكملها وخاصة القاعدة وأفرعها المتفرعة منها "داعش" فإنها تستهدف السعودية بالتحديد لكونها العمق الاستراتيجي لدول الخليج.

لماذا تبقى إيران الوحيدة في العالم غير المستهدفة من التنظيمات الإرهابية؟

وأوضح بأن الجميع يعلم بأن القاعدة قد تبنتها إيران التي استطاعت السيطرة على قياداتها وتمويلها وتسهيل تحركاتها بين افغانستان والعراق عبر الاراضي الإيرانية مضيفاً بأننا اليوم بعد أن انكشفت علاقة داعش بالنظام السوري ومن ورائه ايران لذلك فإن توجه داعش لعمليات ارهابية بالمملكه العربية السعودية يعتبر توجيهاً إيرانياً لتقليل الضغط على النظام السوري مشدداً بأن الخطر من داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية المدارة من إيران وباستغلال شبابنا لا يتركز هذا الخطر على السعودية ولكن على كل دول الخليج بلا استثناء.

وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني أن وعي وحرص قياداتنا الخليجية وعلى رأسها السعودية ومتابعتها لتحركات ايران وتلك المنظمات تكللت بالنجاح وأوجدت الأمان لمجتمعاتنا من آفات الإرهاب.

ودعا الشيخ خالد دول الخليج والدول العربية بالتعاون مع المملكة لإحباط أي محاولات لتصدير الارهاب القادم من سورية والالتفاف حول المملكة العربية السعودية في هذه الحرب ضد الإرهاب هو من أهم عناصر النجاح ضده.

وقال بأن المملكة أثبتت قدرتها في محاربة الإرهاب سابقا قبل سنوات والقادم انذاك من افغانستان وهذه الخبرة والحزم جديران بثقتنا بالمملكة وقدرتها في هزيمة إرهاب وتوجهات داعش.

وتساءل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني عن لماذا تبقى إيران الوحيدة على مستوى العالم التي ﻻ تستهدفها التنظيمات الإسلامية الإرهابية؟.