باراك: واشنطن تستطيع تدمير نووي إيران في «جزء من ليلة»

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق ايهود باراك الخميس إن هجوما عسكريا أمريكيا ضد المنشآت النووية الايرانية سيستغرق "جزء من ليلة" لانجازه، إذا ما قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى به باراك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست " الاسرائيلية في موقعها الالكتروني امس.

وأضاف باراك أن مثل هذا الهجوم سيكون اسهل بالنسبة للولايات المتحدة من الحملة التي كان من المقرر القيام بها العام الماضي ضد البنية التحتية للاسلحة الكيماوية للرئيس السوري بشار الاسد.

وأكد باراك أن: "التخلص من الترسانة (الايرانية) عملية أبسط كثيرا".

ووجه باراك إدانة شديدة للبيت الابيض متهما الرئيس أوباما بأنه غير أهدافه بشأن ما هو مقبول من إيران، حيث قال إن الادارة الامريكية سعت لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي خلال ولايتها الحالية دون السعي لحرمانها من القدرات النووية بشكل مطلق.

واستطرد أنه ينظر إلى الولايات المتحدة على انها "ضعفت" خلال السنوات العديدة الماضية.

وأيد باراك إجراء مفاوضات بين إيران والمجتمع الدولي في فيينا، ولكنه في نفس الوقت أعرب عن شكوكه في أن لدى إيران اهتمام حقيقي بالتوصل الى اتفاق جيد لها.

وتابع بالقول إن إيران تستفيد من استمرار اتفاق غير مكتمل مثل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف في الخريف .

من جهة اخرى ، اعترف باراك بالصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع في سورية حيث قال إن الاسد قد "انقذ نفسه" ، من خلال الاتفاق الذي أبرمه للتخلص من الترسانة الكيماوية مقابل حصانة فعلية من هجوم امريكي.