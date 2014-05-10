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السيول تجرف سد روض ابن هادي جنوب حائل

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السيول تجرف سد روض ابن هادي جنوب حائل السيول تجرف سد روض ابن هادي جنوب حائل
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السيول اقتلعت الصبات الخرسانية للسد

حائل - عبيدالله عبيد

    أدت السيول الجارفة التي اجتاحت قرى ومحافظات حائل إلى جرف سد روض ابن هادي الذي يقع في وادي المثواة في محافظة الحائط جنوب حائل، ما اضطر سكان المنازل القريبة من السد إلى إخلاء منازلهم واللجوء إلى منازل أقاربهم في القرى الأخرى خوفاً من مخلفات السد التي جرفتها السيول، فيما اقتصرت الخسائر على بعض غرف الأعلاف وأحواش الأغنام التي كانت في طريق الوادي.

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