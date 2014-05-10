جمعية النهضة تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من مشروع «مستقبلي»

احتفلت جمعية النهضة النسائية الخيرية مساء أول أمس، بتخرج الدفعة الثالثة من طالبات مشروع "مستقبلي" برعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز.

وأوضحت مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية والعلاقات العامة بالجمعية هبة الزامل أن سبعة في المئة فقط من الطالبات يكملن التعليم الجامعي، مشيرة إلى أن المدارس الثانوية تفتقد لوجود مرشدات للطالبات لدراسة ومعرفة ميول الطالبة في التخصصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل. وأكدت أن أغلبية المرشدات في المدارس الأهلية هن أخصائيات اجتماعيات لحل مشاكل الطالبات فقط.

وأكدت الزامل في حفلة تخريج الدفعة الثالثة من المنتسبات في برنامج "مستقبلي" للإرشاد الجامعي والتوجيه الأكاديمي، أن خطة الجمعية المستقبلية تركز على تجاوب وزارة التربية والتعليم مع برنامج الجمعية "المشروع المستقبلي للإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني"، مضيفة أن البرنامج حظي بدعم كامل من مؤسسة سليمان العليان الخيرية وبينت أن البرنامج يعمل على تنمية قدرات المستفيدة في اكتشاف الذات، وتحديد الأهداف المستقبلية الأكاديمية والمهنية، بمساعدة فريق عمل متخصص يقوم بتدريب وتوجيه وإرشاد المستفيدة لمدة عام كامل، ليتم بعدها تحديد نوع الدراسة أو المهنة التي تناسب ميولها وقدراتها وتتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي زيادة فرص عمل المرأة في السوق السعودية.

يذكر أن جمعية النهضة النسائية هي أول جمعية أنشأت مراكز تعليمية نسائية في المملكة، وأول جمعية عملت على إنشاء مسح اجتماعي بحثي لأحياء الرياض، بهدف تلمس احتياجات السكان منذ ما يزيد على 40 عاماً.