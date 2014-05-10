الطريف: هذه الثقة ستكون دافعاً لبذل المزيد من العمل في خدمة الوطن

الرياض - صالح الحميدي

عبر محمد بن سليمان الطريف مساعد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعدًا لرئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمرتبة الرابعة عشرة وقدّم شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية على ثقته وترشيحه له لهذا المنصب سائلاً الله العلي القدير أن يعينه على أداء مسؤولياته ويوفقه لما أوكل إليه من مهام. وقال: إن هذه الثقة ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب والمخلص لخدمة الدين ثم المليك والوطن.