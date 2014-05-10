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سعفان: ريكاردو ' غيران ' من شعبيتي في الإسماعيلي

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سعفان: ريكاردو ' غيران ' من شعبيتي في الإسماعيلي سعفان: ريكاردو ' غيران ' من شعبيتي في الإسماعيلي

يرى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي أن البرازيلي ريكاردو لديه بعض الغيرة من شعبيته الكبيرة داخل الفريق وهو ما تسبب في طلب الأخير باستبعاده من الجهاز الفني.

وكان خالد بيومي مدير النشاط الرياضي بالنادي الإسماعيلي قد قام باستبعاد مدرب حراس المرمى من الجهاز الفني للفريق بناء على طلب من ريكاردو.

وقال سعفان الصغير لـFilGoal.com "لا أعلم سبب استبعادي من الجهاز الفني، لكن يبدو أن ريكاردو غيران من شعبيتي داخل النادي والتي رآها بعد مشكلتي مع ميدو المدير الفني للزمالك".

وأضاف "صراحتي أيضا كانت سببا في كره البرازيلي لي خاصة إنني دائما ما أنتقده في حصوله على مستحقاته الشهرية دون باقي افراد الجهاز الفني".

يذكر أن سعفان الصغير قد نشبت بينه وبين المدير الفني للزمالك ميدو أزمة كبيرة أثناء مباراة الفريقين تم إيقافه على إثرها من قبل اتحاد الكرة.

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