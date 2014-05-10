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الشباب يضمن مقعد دوري الأبطال بالتعادل مع بني ياس

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الشباب يضمن مقعد دوري الأبطال بالتعادل مع بني ياس الشباب يضمن مقعد دوري الأبطال بالتعادل مع بني ياس

ضمن فريق الشباب الإماراتي التواجد في بطولة دوري أبطال آسيا العام المقبل على الرغم من تعادله مع بني ياس بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي.

وهرب الشباب بالبطاقة الثالثة ليهرب من الصراع مع فريقي العين والجزيرة اللذان يتنافسان على المقعد الأخير.

وتقدم نواف مبارك للضيوف بني ياس في الدقيقة 67 من عمر المباراة قبل أن يتعادل سند علي للشباب قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق فقط ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب فيما ارتفع رصيد بني ياس إلى 31 نقطة في المركز التاسع.

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