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أمن السويس يضبط 3 من تنظيم الأخوان ويجهض استهداف مسيرة لانصار ” السيسي “

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أمن السويس يضبط 3 من تنظيم الأخوان ويجهض استهداف مسيرة لانصار ” السيسي “ أمن السويس يضبط 3 من تنظيم الأخوان ويجهض استهداف مسيرة لانصار ” السيسي “

مديرية امن السويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس مساء اليوم من ضبط 3 أخوان على خلفية تجمعات ومسيرة لاعضاء الجماعة الأرهابية بمنطقة أبو العزائم القريبة من ميدان الأربعين ، حيث حاول اعضاء الاخوان اطلاق العاب نارية على مسيرة ولكن تمكنت القوات اجهاض هذه المحاولة ومطاردة الأخوان.

قال اللواء حسن عيد حكمدار السويس أن القوات نجحت فى تأمين الشوارع والميادين ومسيرة سلمية بالسيارات لانصار المرشح عبد الفتاح السيسي كانوا حاصلين على التصاريح الأمنية الخاص بها .

موضحا أن أنصار الاخوان حاولوا التعدي على المسيرة والمواطنين ولكن تمكنت قوات الامن من السيطرة على الموقف ، موضحا أنه واللواء خليل حرب مدير الأمن والقيادات الأمنية قاموا بعمل جولة تفقدية على ارض الواقع للتأكد من الموقف الأمني.

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