مواصلات الإمارات تطلق 5 فرص استثمارية في النقل

(جرافيك)

تعتبر مواصلات الإمارات مؤسسة اتحادية رائدة في قطاع النقل والتأجير والصيانة الفنية، تأسست عام 1981، وكانت باكورة خدماتها تقديم خدمة النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في الدولة، و استطاعت المواصلات المدرسية في الدولة، أن ترسم نموذجاً متميزاً ورائداً على المستوى العربي والإقليمي وبشهادة الجميع وتقوم مواصلات الإمارات بتقديم هذه الخدمة من خلال مركز المواصلات المدرسية.

واليوم أصبح لدى المؤسسة 4057 حافلة مدرسية تقوم بنقل 210 آلاف طالب وطالبة يومياً من وإلى 685 مدرسة حكومية، إلى جانب نقل قرابة 4000 طالب وطالبة مسجلين في 17 مدرسة خاصة بدأت المؤسسة في تقديم خدماتها لها منذ فترة قريبة، وذلك انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز تواصلها مع مدارس القطاع الخاص كونها شريكاً أساسياً في العملية التعليمية في الدولة، وهي تشكل حوالي ثلثي إجمالي المدارس في الدولة.

5 فرص

اطلقت مؤسسة مواصلات الامارات في الآونة الأخيرة خطتها الاستثمارية 2014 -2016 والتي تركز على 5 فرص استثمارية جديدة في قطاعات النقل والتأجير والخدمات الفنية واللوجستية، وتبلغ الاستثمارات الرأسمالية للمبادرات التي شملتها السنة الأولى للخطة حوالي 1.4 مليار درهم .

كما تركز الخطة على دعم مراكز ووحدات الأعمال الحالية لتحقيق جميع مستهدفات الخطة المالية 2014-2016. ورفعت مواصلات الامارات شعارها في عام 2014 تحت عنوان "الاحترافية في الاداء" لمتابعة مسيرة النجاح التي حققتها منذ تأسيسها ،و وصل عدد موظفي المؤسسة اليوم إلى 13 الفا و563 موظفا وموظفة إلى جانب امتلاكها لأسطول ضخم من المركبات يصل إلى 14 الف مركبة متنوعة.

خدمات مميزة

وتقدم مواصلات الامارات خدمات النقل المدرسي لجميع طلبة المدارس الحكومية ولمن يرغب من المدارس الخاصة، وتقدم خدمات النقل والتأجير لصالح المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الخاصة بالإضافة إلى الأفراد، وذلك من خلال توفير مركبات جاهزة تتمتع بجميع وسائل الراحة والسلامة.

كما تقدم الخدمات الفنية بمختلف أنواعها والتي تشمل إصلاح وصيانة المركبات والصيانة الفنية وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى عمليات وإجراءات بيع الحافلات والمركبات المستعملة عبر مركز الوطنية للمزادات ،فيما تقدم المؤسسة خدمات مساندة وخدمات عامة متخصصة لإدارة المرافق،إلى جانب ذلك توفر مواصلات الإمارات خدمات لوجستية والتي تتركز في تقديم خدمة النقل اللوجستي من شحن بري وجوي وبحري و نقل المواد البترولية، وتقديم خدمة تعليم قيادة المركبات وتأجير المركبات والدراجات الكهربائية.

وتلتزم مواصلات الإمارات بتطبيق معايير التميز والجودة ضمن سياستها في تقديم خدمات تنافسية لمتعامليها وتلبية احتياجاتهم وتلقي ما يرد من ملاحظاتهم واقتراحاتهم والالتزام بمعالجتها والتعامل معها بكفاءة وسرعة ودقة وفق مواعيد زمنية محددة ومتفق عليها، وذلك لضمان علاقة متميزة وشراكة حقيقية طويلة الأمد.

وتحظى هذه السياسة باهتمام دائم من الإدارة العليا وبمشاركة كافة المستويات الإدارية المدربة والمؤهلة لتطبيقها بالشكل الأمثل وفق المعايير المعتمدة ، وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن مواصلات الإمارات تعي حق متعامليها في تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر نظام (حكومتي) الموحد للجهات الاتحادية في الدولة وكذلك عبر مركز الاتصال.

بالإضافة إلى حسابات المؤسسة في وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني، بهدف تحسين وتطوير الأداء والخدمات إلى جانب تسهيل كافة الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية ونظام الإدارة المتكامل، وينسجم مع جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.