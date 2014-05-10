أمن المطار يسمح لـ"ليبى" بالسفر بعد ثبوت تشابه اسمه مع أحد المطلوبين

سمحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، بسفر أحد الركاب الليبيين بالسفر إلى بلاده، بعد ثبوت تشابه اسمه مع اسم أحد الأشخاص المطلوب القبض عليهم، والممنوعين من السفر.

وقال مصدر أمنى بالمطار، إن الراكب "سالم م ع" ليبى الجنسية تقدم للسفر إلى ليبيا على متن الطائرة الأفريقية المتجهة إلى طرابلس، وعند إنهاء إجراءات سفره، تبين أنه مطلوب القبض عليه كتوصية من أحد الأجهزة الأمنية، كما أنه ممنوع من السفر.

وأضاف المصدر، أنه تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مقار أحد الأجهزة الأمنية وبمراجعة البيانات، ومناقشته تبين أن هناك تشابهًا بين اسمه مع اسم احد المطلوبين، فتم السماح له بمغادرة البلاد، وتحرر محضر بالواقعة.