“محلب” يلتقى الجالية المصرية بغينيا الاستوائية ويطمئنهم على الأوضاع فى مصر

اختتم المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يومه الثانى فى زيارته الحالية الي غينيا الاستوائية بلقاء الجالية المصرية بقاعة الدوما فى العاصمة مالابو حيث طمأنهم على الاوضاع فى مصر وعزم الحكومة والشعب المصرى علي المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقها الثانى المتمثل فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى قبل نهاية الشهر الجارى.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك أملا كبيرا فى مستقبل مصر شريطة العمل الجاد والاخلاص وبذل الجهد من أجل الوطن ، مشددا على أن مصر دولة كبيرة تحتاج جهود أبنائها المخلصين خاصة وأن بزوغ الفجر يلوح فى الافق لحاضر ومستقبل باهر لهذا البلد المتميز والمتفرد عربيا واقليميا ودوليا.

ودعا محلب أبناء مصر بكل فئاتهم وخاصة العمال الي ضرورة العمل الجاد خلال المرحلة الحالية من اجل عودة الانتاج وزيادته ، مؤكدا أنه حان وقت البناء والتضحية من أجل الوطن ، وشدد على ضرورة عودة الانضباط الى كافة قطاعات الدولة ، وأكد حرص الدولة على تحقيقه خلال المرحلة الحالية.

وأشار الي أن شركة المقاولون العرب ستكون فى الطليعة فى ذلك ، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ربط الاجر بالانتاج حتى لا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.

ووجه المهندس محلب التحية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على ما قدمه لمصر خلال المرحلة الانتقالية بصورة جعلت ٩٢ مليون مصرى يقدرونه ويحترمونه ، وأشار الى ان الحكومة الحالية تعمل بحيادية تامة وتعمل على تهيئة المناخ اللازم لاجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ، ودعا كافة المصريين الى المشاركة فى تلك الانتخابات سواء فى الداخل او الخارج والادلاء بأصواتهم بكل حرية.

كما وجه الشكر لرئيس غينيا الاستوائية والمسؤولين الغينيين على الحفاوة التى لقيها والوفد المرافق له خلال الزيارة الحالية لغينيا ، مؤكدا أن مصر لن تبخل بالمساندة لغينيا الاستوائية خاصة وأن شعب مصر يقدر من يقف الى جانبه.

> ودعا رئيس الوزراء العاملين بشركة المقاولون العرب التى تحتفل بمرور ٦٠ عاما على انشائها الى الحفاظ على هذا الكيان الضخم المشرف لمصر داخليا وخارجيا.

وردا على الاسئلة ، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم بناء السفارة المصرية الجديدة فى مالابو بشكل جيد يليق بمصر ومكانتها وحجمها ، وأنه سيتم دراسة امكانية تسيير خط طيران مباشر الى غينيا الاستوائية ، وكذلك العمل على توجيه قافلة دعوية الى هذا البلد الصديق.

واختتم محلب لقاءه بالجالية المصرية بتوجيه التحية لشيخ الازهر والبابا تواضروس الثانى وأعضاء حكومته الذين قال أنهم يواصلون الليل بالنهار من أجل مصر وشعبها.

ا.ش.ا