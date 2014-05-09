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“تغيير” بالإسكندرية تُطالب السيسي بإعادة النظر في المسؤولين عن حملته الانتخابية

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“تغيير” بالإسكندرية تُطالب السيسي بإعادة النظر في المسؤولين عن حملته الانتخابية “تغيير” بالإسكندرية تُطالب السيسي بإعادة النظر في المسؤولين عن حملته الانتخابية

 

المشير عبدالفتاح

طالبت حركة تغيير بالإسكندرية فى بيان صادر عنها مساء اليوم المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي بإعلان موقفه من إنضمام بعض عناصر الحزب الوطنى المُنحل للحملة الرسمية له فى الإسكندرية.

وأشارإيهاب القسطاوى المتحدث الرسمى باسم الحركة، إلى أن ما تقوم به هذه العناصر قد يضر بالمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي وشعبيته في الانتخابات القادمة.

وندد القسطاوى بالإعتماد على عناصر من الحزب الوطني، وهو مايعنى إعادة إنتاج الحزب الوطني وسياسته من جديد للسيطرة على البلاد.

ولوح القسطاوى بالعزوف عن المشاركة الإنتخابية في حالة استمرار المشهد باستحواذ أعضاء الوطني على حملة المشير.

وناشد القسطاوى المشير عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى الأشخاص المسئولين عن دعايته وحملته الإنتخابية التي قد تنذر بخطر -على حد قوله-.

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أونا

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