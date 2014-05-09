محافظ جنوب سيناء: خسائر سيول طابا تقدر بالملايين.. ونقل السائحين من الفنادق المتضررة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ان خسائر سيول طابا تقدر بالملايين واشار فودة الى انه لا توجد خسائر في الأرواح وهذا هو المهم.

> وقد قام المحافظ بوزيري الاتصالات و السياحة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الغد لمعاينة الخسائر وتقدير القيمة المادية لها.

> جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للفنادق بمنطقة طابا وقام بالتحدث مع السياح و النزلاء بها من جنسيات مختلفة حيث طمأنهم على الوضع وقام بتوفير سيارات لنقل من انتهت رحلاتهم بطابا لنقلهم الي مطار شرم الشيخ لعودتهم لبلادهم .

> وقرر المحافظ نقل بعض النزلاء من الفنادق المتضررة أخرى أقل تضررا لاستكمال باقي رحلتهم بطابا ،

> واشاد المحافظ بالعاملين بالفنادق لمعاونتهم ومساعدتهم في الحفاظ على النزلاء والسياح نقل حقائبهم وامتعتهم دون اى شكوى او معاناة للسياح.

و في سياق متصل تفقد المحافظ منفذ طابا البري الذي اخرجته السيول عن العمل حيث امر المحافظ بسرعة العمل بالنظام اليدوي لعدم تكدس السائحين به .

> هذا وقد رافق المحافظ في جولته التفقدية لأثار السيول المدمرة اللواء محمود الحفناوي مساعد اول وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء ورؤساء مدن نويبع ودهب وسانت كاترين وطابا ومدير عام الطرق والشرطة والاسعاف .

> وأعرب المحافظ عن اسفه الشديد لما اصاب المدينة من كارثة طبيعية حيث اثرت على خطوط الاتصالات وتسببت في قطع شبكات الكهرباء مما اصاب المدينة بشلل تام حيث اثرت على سرعة الاستجابة وفتح الطرق ،

> واضاف ان جميع الامكانات مكرسة لخدمة المواطنين والسياح بالمدينة وحالة الطوارئ معلنه لحين الانتهاء تماما من إزالة اثار السيول .