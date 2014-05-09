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إنطلاق حملة السيسي بالسويس بمسيرة بالسيارات بالكورنيش

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إنطلاق حملة السيسي بالسويس بمسيرة بالسيارات بالكورنيش إنطلاق حملة السيسي بالسويس بمسيرة بالسيارات بالكورنيش


> انطلقت مساء اليوم بكورنيش السويس اولي فعاليات حملة المشير بعمل مسيرة بالسيارات بمشاركة شبابية ونسائية رافعين صور ولافتات عليها المشير السيسي ومشاركة وهتافات من المواطنين بمنطقة الكورنيش .

جابت المسيرة عدد من شوارع المحافظة المحافظة مصطحبين عربة محملة بمكبرات الصوت قامت باذاعة اغاني وطنية وأخري تدعوا المواطنين للنزول وانتخاب المشير يومي 26 و 27 مايو .

هذا ولقت المسيرة حالة من الاستجابة بين المواطنين وسط تأمين من قبل قوات الأمن لعدم التعدي عليها من قبل انصار تنظيم الأخوان الأرهابي بعد تهديدات بالتعدي على اى فعاليات للحنملة بالمحافظة.

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