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الأمم المتحدة تتمكن من إدخال المساعدات للنازحين في حلب السورية

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الأمم المتحدة تتمكن من إدخال المساعدات للنازحين في حلب السورية الأمم المتحدة تتمكن من إدخال المساعدات للنازحين في حلب السورية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تمكنت من ادخال 80 طن متري من مواد الاغاثة للنازحين داخليا في مدينتي نبل والزهراء بمحافظة حلب بسوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الاخبارية مساء اليوم الجمعة عن المنظمة قولها إن هذه المواد تشكل جزءا من قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي تتألف من 20 شاحنة.

ومن جانبه قال طارق كردي رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في مدينتي نبل والزهراء منذ بداية الأزمة، ونخطط لإرسال قافلة ثانية”.

وتقدر المفوضية عدد النازحين داخليا الذين يقطنون في مدينتي نبل والزهراء بـ 60 ألف شخص.

ا.ش.ا

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