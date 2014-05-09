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رسميا .. الإسماعيلي يطيح بسعفان الصغير من الجهاز الفني

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رسميا .. الإسماعيلي يطيح بسعفان الصغير من الجهاز الفني رسميا .. الإسماعيلي يطيح بسعفان الصغير من الجهاز الفني

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي إبعاد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالفريق بعد المذكرة التي رفعها المدير الفني البرازيلي ريكاردو.

وعلم FilGoal.com أن خالد بيومي مدير القطاع الرياضي بالدراويش قرر غبعاد سعفان عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وكانت محاولات وضغوط مارست على البرازيلى من أجل التراجع إلا أن المدير الفنى أكد إنه لن يستطيع العمل فى وجود مدرب الحراس.

ويذكر ان إدارة النادى الإسماعيلى قد فوضت خالد بيومى فى إدارة النشاط بناء عليه إتخذ القرار بإستبعاد مدرب الحراس لنهاية الموسم إنتهاء التحقيق معه.

وكانت مشادة قد حدثت بين البرازيلى ومدرب الحراس اليوم عندما رفض الإلتزام بتعليماته بالخروج من الملعب بعد أن رأى البرازيلى أن سعفان يتعامل بحده مع أفراد الجهاز الطبى بالفريق.

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