الدفاع المدني بمكة: مصرع شخص جراء سيول مكة

قالت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة “مكة المكرمة” إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الخميس على مدينة مكة المكرمة وضواحيها وأدت إلى جريان السيول واحتجاز السيارات تسببت في وفاة شخص واحد إثر سقوط جزع شجرة.

وأفاد الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم صالح العلياني، فى بيان مساء اليوم، أن آليات ووحدات الدفاع المدني ما زالت متمركزة في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ، مشيرا إلى أن حالة الوفاة جاءت نتيجة سقوط جذع شجرة جراء السيول علي شخص أدت لوفاته.

وأضاف أنه ورد إلى غرفة العمليات 1352 بلاغا منها حوادث احتجازات لسيارات داخل تجمع للمياه بشارع الحج وحي العمرة والمقرح وأم الجود والشوقية، وتم إخراج 23 شخصا منها عن طريق فرق الإنقاذ إلى مناطق آمنة، كما وقع عدد من حوادث تماسات كهربائية وتم التعامل معها دون إصابات.

كما تأثر سوق مكة مول الواقع بحي العزيزية ومجموعة منازل حاصرتها المياه وتم إخراج عدد 20 شخصا منها ويجري العمل لسحب المياه من مواقع التجمع.

وأهابت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند الخروج في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن مصادر الكهرباء ومواقع جريان السيول وأماكن تجمعها حفاظا على سلامتهم.

ا.ش.ا