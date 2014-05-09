“صباحي” فى مؤتمر جماهيرى لعرض برنامجه الانتخابى بمسقط رأسه في كفرالشيخ

أكد حمدين صباحى المرشح الرئاسى أنه فخور بالانتماء إلى محافظة كفرالشيخ، وأنه ترشح ليأخذ كل مواطن من ثروة بلاده وأن يقتسم الشعب خير البلد.

وقال صباحى فى المؤتمر الجماهيرى لعرض برنامجه الانتخابى الذى انعقد اليوم الجمعة بمدينة كفرالشيخ ” كنا معا فى الدفاع عن الصيادين والوقوف فى وجه من ارادوا خصخصة مصنع سكر الحامول، وتغيير مسار الطريق الدولى ليمر بعيدا عن بحيرة البرلس”.

وأضاف صباحى ” أنتم السند والمدد بعد الله وخرجنا لنقول كلمتنا ونريد انتخابات حرة تعبر عن ضمير الشعب لتحقيق حلم الشعب فى عدالة اجتماعية وحريات حقيقة لكل المصريين، وقضاء مستقل وتكافؤ فى الفرص بين جميع أبناء الشعب”.

وأشار إلى أنه عند نجاحه فى الانتخابات فإن الفساد والمحسوبية سينتهى من مصر وسنقضى على الفقر بزيادة الانتاج.. موضحا أنه يوجد 5 ملايين من المشروعات محددة فى برنامجه، كما سيتم القضاء على الفساد.

ا.ش.ا