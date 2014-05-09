متمردو جنوب السودان: نواجه صعوبات في تحقيق المصالحة مع الحكومة

قال العميد “لول روا” المتحدث باسم المتمردين في جنوب السودان إن القوات الحكومية هاجمت 4 مواقع للمتمردين.

وأضاف روا، في تصريح خاص لراديو هيئة الاذاعة البريطينية “بي بي سي” مساء اليوم الجمعة: “نواجه صعوبات في تحقيق المصالحة مع الحكومة، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع حكومة تؤمن بالخيار العسكري ولكنها لا تستطيع مواجهة قواتنا على حد قوله.

وبدأت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اليوم محادثات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبه السابق المتمرد رياك مشار هى الاولى من نوعها منذ اندلاع الصراع المسلح بينهما في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يوقع سلفاكير ومشار اتفاقا لانهاء الحرب المستمرة في جنوب السودان منذ 5 أشهر على أن يستمر التفاوض بين ممثليهما حول تفاصيل الاتفاق يومي السبت والاحد القادمين.

ا.ش.ا