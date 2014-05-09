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ضبط عاطلين بحوزتهما 2 فرد خرطوش و4طلقات بطنطا

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ضبط عاطلين بحوزتهما 2 فرد خرطوش و4طلقات بطنطا ضبط عاطلين بحوزتهما 2 فرد خرطوش و4طلقات بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من عاطلين وبحوزتهما 2فرد خرطوش و4طلقات لذات العيار.
> تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بتمكن الرائد عمرو الحو رئيس مباحث القسم ومعاونه والقوة المرافقة لهم من ضبط كل من محمد قطب خضر غنيم 28سنة عاطل مقيم مساكن نايف عماد وبحوزته فرد خرطوش و2طلقة لذات العيار وشفرة موس في المحضر 8149جنايات قسم ثان طنطا وكريم سعيد توفيق 23سنة عاطل مسجل شقي خطر مقيم شارع 25وبحوزته فرد خرطوش و2طلقة لذات العيار في المحضر 8035جنايات القسم وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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