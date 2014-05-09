العين يتمسك بالمربع الذهبي بهدف قاتل لجيان

تمسك فريق العين الإماراتي بالمقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا بعد أن حقق فوزا قاتلا بهدف نظيف سجله الغاني أسامواه جيان على حساب مضيفه الوصل في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسجل جيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعد إعاقة من مدافع الوصل.

ورفع العين رصيده بتلك المباراة إلى 43 نقطة احتل بهم المركز الرابع في الدوري فيما تجمد رصيد الوصل عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

ويحتاج العين لتعثر الجزيرة بالخسارة أو التعادل في مباراته الأخيرة أمام الشارقة في الجولة الأخيرة.