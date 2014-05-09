أرسنال يحتفظ بمدافعه كوسيلني

جدد الفرنسي لوران كوسيلني مدافع أرسنال تعاقده مع فريقه لينهي الجدل حول نيته في الرحيل الصيف المقبل من صفوف المدفعجية.

وكان كوسيلني أكد مطلع الموسم الجاري أنه قد يرحل عن أرسنال في حال مواصلة الفريق ابتعاده عن منصات التتويج.

وأعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المدافع الفرنسي صاحب الـ28 عاما قد وقع على عقد طويل الأجل دون الإعلان عن مدة محددة له.

وأبدى كلا من أرسين فينجر المدير الفني للفريق وكوسيلني سعادتهما بتوقيع العقود ليصبح المدافع الفرنسي ثامن لاعب بالفريق يجدد عقده هذا الموسم.

يذكر أن كوسيلني قد انضم لأرسنال عام 2010 قادما من فريق لوريان الفرنسي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.