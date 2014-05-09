أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دورتموند: هداف الكالتشيو يريد الانضمام لنا

Google+ Print
دورتموند: هداف الكالتشيو يريد الانضمام لنا دورتموند: هداف الكالتشيو يريد الانضمام لنا

أكد هانز خواكيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند أن تشيرو إيموبيلي مهاجم تورينو الإيطالي مهتم بالانضمام لصفوف فريقه بداية من الصيف المقبل.

ويحتل إيموبيلي صدارة هدافي الكالتشيو هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

وقال فاتزكه لصحيفة بيلد "استطيع أن أؤكد إيموبيلي مهتم باللعب لنا ويريد الانضمام للفريق، لكن ليس هناك شيئا لأضيفه.. سنعلن أي شيء بمجرد حدوثه".

وأضاف "من المعلوم أننا كنا في إيطاليا للتفاوض مع يوفنتوس وتجميع بعض المعلومات بشأن إيموبيلي".

ويمتلك يوفنتوس نصف بطاقة إيموبيلي مما يعني أنه لا يمكن لبروسيا دورتموند شراء اللاعب دون الرجوع للسيدة العجوز.

ويسعى دورتموند لتدعيم خط هجومه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع