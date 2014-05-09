دورتموند: هداف الكالتشيو يريد الانضمام لنا

أكد هانز خواكيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند أن تشيرو إيموبيلي مهاجم تورينو الإيطالي مهتم بالانضمام لصفوف فريقه بداية من الصيف المقبل.

ويحتل إيموبيلي صدارة هدافي الكالتشيو هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

وقال فاتزكه لصحيفة بيلد "استطيع أن أؤكد إيموبيلي مهتم باللعب لنا ويريد الانضمام للفريق، لكن ليس هناك شيئا لأضيفه.. سنعلن أي شيء بمجرد حدوثه".

وأضاف "من المعلوم أننا كنا في إيطاليا للتفاوض مع يوفنتوس وتجميع بعض المعلومات بشأن إيموبيلي".

ويمتلك يوفنتوس نصف بطاقة إيموبيلي مما يعني أنه لا يمكن لبروسيا دورتموند شراء اللاعب دون الرجوع للسيدة العجوز.

ويسعى دورتموند لتدعيم خط هجومه بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ.