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أجويرو جاهز للمشاركة أمام وست هام

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أجويرو جاهز للمشاركة أمام وست هام أجويرو جاهز للمشاركة أمام وست هام

لندن، (إفي): تعافى الأرجنتيني سرخيو أجويرو هداف فريق مانشستر سيتي بالكامل من الإصابة العضلية التي لحقت به، ليصبح جاهزا للمشاركة أمام وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي قد يتوج فيها فريقه باللقب في حال فوزه أو تعادله.

ويحتل مان سيتي صدارة الدوري برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي ينافسه بقوة، قبل جولة وحيدة من نهاية البطولة، وهو ما يقرب فريق أجويرو بشدة من اللقب.

وأشار التشيلي مانويل بيليجريني إلى أن الفريق بأكمله جاهز لمباراة الأحد وهو ما يزيد فرص الفريق في الفوز بالمباراة، مع توافر البدائل الجاهزة للمشاركة في جميع المراكز.

يذكر أن أجويرو كان له فضل كبير في تتويج الفريق بالدوري عام 2012 وكان أحد أهم اللاعبين في تشكيلة بيليجريني، بعدما أحرز 28 هدفا في الدوري الإنجليزي، رغم تكرر إصاباته.

ويحتاج السيتي للتعادل فقط أمام وستهام من أجل ضمان حصد لقب الدوري، حيث يتفوق بفارق الأهداف أيضا على ليفربول.

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