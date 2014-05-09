تطبيق معرفة “زائرى بروفايلك” بالفيس بوك يكشف رسائلك الشخصية

كشفت مديرة التسويق الإلكترونى لشركة دورز ياسمين مدكور، عن انتهاك صارخ للخصوصية فى التطبيق الذى انتشر مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” ويسمح للمستخدم بمعرفة أكثر خمس أصدقاء قاموا بزيارة حسابه، حيث يقوم التطبيق خلال عمله بجمع الرسائل الخاصة بينك وبين أصدقائك لغرض غير معلوم.

ونوهت مؤسسة دورز للتسويق الإلكترونى، أن هذا الاختراق يتم بتصريح منك، حيث تتضمن اتفاقية التطبيق موافقتك دون أن تلاحظ – فى الغالب – على جمع رسائلك بكلمة موضوعة فى منتصف سماحك لهم بالاطلاع على صفحتك العامة وقوائم أصدقائك، مضيفاً “بينما يعتبر سماحك لهم بالوصول إلى معلومات حساباتك العامة منطقياً لمعرفة من زار حسابك، ويعتبر حصولهم على إذن بالوصول إلى رسائلك الخاصة غير ذى أهمية ولا يوجد له سبب، ولذلك لا نعرف فى أى اتجاه سيقومون باستخدام الرسائل”.

وتابعت يدعى التطبيق أو الخدمة أن هذه المعلومات ستذهب لشركة “مايكروسوفت”، ولكنه فى نفس الوقت يأخذك إلى موقع لا يمت إلى الشركة التى أسست ويندوز بأى صلة، مشيرة إلى أنه من المستحيل أن تنتج شركة فى حجم مايكروسوفت تطبيقاً بهذا الشكل الضعيف ويعمل على انتهاك الخصوصية بهذه الطريقة الفجة.

ولحل المشكلة يجب أن يدخل المستخدم إلى إعدادات الخصوصية أو “privacy settings” ثم إلى التطبيقات أو “apps” ويبحث فيها عن التطبيق ثم يقوم بمسحة عبر علامة “x” المجاورة لعلامة “edit” ويفضل معه مسح باقى التطبيقات والألعاب التى لم نعد نستخدمها لتجنب أى اختراق محتمل للحساب.