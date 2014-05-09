موظف بالمنيا يُحرر بلاغًا كاذبًا بخطف إبنه لجمع مُساعدات من الجيران

جمع موظف بالمنيا مبلغ 50 ألف جنيه من الجيران، بعد أن إدعّى كذبًا خطف نجله، وحرر بلاغًا كاذبًا بالواقعة بقسم شرطة بندر المنيا.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عمر خليفه مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من “ماجدة ح.ش – 30 سنة – ربة منزل”، ومقيمة بشارع التنظيم والإدارة، يفيد باختفاء الطفل “فارس – م.ف – 14 سنة”، وأكدت أنه متختطف منذ 12 يومًا.

وكشفت تحريات الرائد عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، أن المبلغة اتفقت مع والد الطفل علي إخفائه بشقة، والترويج بين الأهالي بأنه مختطف لجمع أموال منهم.

وتبين أن والدة الطفل “صابرين – س.م” ليس لديها علم بهذا الإتفاق، ثم وردت معلومات لوحدة مباحث قسم المنيا بعودة الطفل، أن والده دفع مبلغ 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه وجمع منها مبلغ 50 ألف من الجيران.

وباستدعائه وسؤاله تبين أنه اختلق الواقعة لخداع الأهالي وجمع أموال منهم بالإتفاق مع زوجة ابن خاله “مقدمة البلاغ”، وأنه أخفي إبنه بشقة ملك أحد أقاربه.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي المتهم “والد الطفل”، ومقدمة البلاغ .