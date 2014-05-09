نائب رئيس وادي دجلة: نتمسك ببقاء الحضري



> كشف المهندس حازم خيرت نائب رئيس نادى وادى دجلة عن تمسك ناديه ببقاء عصام الحضرى حارس مرمى الفريق فى الموسم المقبل.

قال خيرت : نتمسك ببقاء الحضرى وسنعقد جلسة مع الحارس الدولى عقب لقاء الزمالك الثلاثاء القادم فى الأسبوع الـ21 للدورى من أجل الاتفاق على تجديد تعاقده مع النادى.

وأضاف: أجلنا جلسات التفاوض الخاصة بتجديد عقود جميع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى لما بعد لقاء الزمالك حفاظا على حالة التركيز قبل هذا اللقاء الهام، والذى نسعى للفوز بنقاطه الثلاث من أجل حسم البقاء فى الأضواء.

وشدد نائب رئيس نادى وادى دجلة عن عدم وجود خلافات بين هشام زكريا المدير الفنى للفريق، وعصام الحضرى تحول دون بقاء اللاعب ضمن صفوف دجلة الموسم القادم.