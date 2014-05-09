مقتل جنديين وإصابة ضابط إثر انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

لقى جنديان مصرعهما وأصيب ضابط إثر انفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة العراقية بغداد .

وقال مصدر أمني ـ في تصريحاته اليوم الجمعة ـ إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في قرية عرب عباس ضمن قضاء أبو غريب غربي بغداد انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للجيش العراقي ؛ ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ضابط برتبة نقيب.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وجثتي القتيلين لدائرة الطب الشرعي ، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي التفجير.

وكانت بغداد قد شهدت مقتل رب أسرة زبحا من قبل مسلحين مجهولين اقتحموا منزله في منطقة الكمالية شرقي بغداد بعد أن سرقوا مبلغ 40 ألف دولار.

ا.ش.ا