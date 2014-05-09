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"اليوم السابع": انفراد.. "مبارك" يسجل قصة حياته بالصوت والصورة

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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا السبت، تقريرا حول تسجيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لقصة حياته بالصوت والصورة، والذى أوضح أن الفكرة بدأت مع المحاكمة.. وإخلاء سبيله زاد من حماس سوزان مبارك لإتمامها، والمذكرات تدور فى 100 ساعة تكشف أسرار رحلته من "كفر مصيلحة" إلى قصور الحكم حتى التنحى.

كما تنشر الجريدة أيضا تفاصيل رفض المحكمة الجنائية الدولية لدعوى الإخوان، حيث أكدت المحكمة أن 30 يونيو ثورة وأن الأمم المتحدة اعترفت بـ"عدلى منصور رئيسا"، حيث خسرت قطر 200 مليون دولار وقدمت وثائق مزورة ضد .

وأقرأ فى عدد الغد أيضا..

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