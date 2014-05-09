جامعة الأزهر: اشتباكات طلاب الإخوان مع الأمن اليوم "حلاوة روح"

قال اللواء مجدى عباس مدير أمن جامعة الأزهر، إن تواجد الطلاب اليوم الجمعة بالجامعة طبيعى لأنهم يقيمون بالمدينة الجامعية، مشيراً إلى أن هناك قلة يقومون بأعمال شغب وقطع الطريق، وتتصدى الشرطة لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، أن الطلاب يلقون الحجارة على قوات الشرطة التى تلتزم بأٌقصى درجات ضبط النفس، موضحاً أن طلاب الإخوان لديهم فكر منحرف، وما يفعلوه ليظهروا أنهم ما زالوا متواجدون، واصفاً ذلك بأنه "حلاوة روح".

وأوضح مدير أمن جامعة الأزهر، أن اشتباكات اليوم كانت أمام المدينة الجامعية، موضحاً أن الأمن لم يدخل حرم الجامعة.