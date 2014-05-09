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مؤيدو السيسى ينطلقون من عابدين لميدان محمد فريد تأييدًا للمشير

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مؤيدو السيسى ينطلقون من عابدين لميدان محمد فريد تأييدًا للمشير مؤيدو السيسى ينطلقون من عابدين لميدان محمد فريد تأييدًا للمشير

انطلقت منذ قليل مسيرة الحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى، من أمام مكتب بريد عابدين، وجابت شارع حسن الأكبر، متوجهة إلى ميدان محمد فريد، حاملين لافتات مكتوبًا عليها "تحيا ".

ومن المقرر أن يتم تنظيم مسيرة تجوب منطقة عابدين وباب الخلق وميدان العتبة وشارع محمد على وميدان محمد فريد.

واستخدم المشاركون فى المسيرة، سيارات محملة بمكبرات الصوت، وأذاعوا الأغانى الوطنية.

يُشار إلى أن أعضاء من الحملة الرسمية لدعم المشير، تجمعوا بشارع حسن الأكبر أمام مكتب بريد عابدين، لتنظيم عدة فعاليات ومن المقرر تنظيم فعالية مماثلة بالسيدة زينب وشارع بورسعيد.

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